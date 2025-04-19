السبت 19 أبريل 2025
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سياسة

وزراء وشخصيات عامة يحضرون قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (فيديو وصور)

جانب من القداس، فيتو
جانب من القداس، فيتو

شهد قداس عيد القيامة المجيد حضور شخصيات عامة ووزراء ومسئولين، وحضرت وزيرة البيئة ووزير التموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت الفنانة مادلين طبر: مفيش اختلاف بين العيد في مصر ولبنان ونتمني توحيد الأوقات في الشرق والغرب، فيما أكد أمير رمزي بندعي ونصلي إن يتم نزع فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وتوافد المهنئون على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والوحدة الوطنية.

وبدأت اليوم السبت مراسم الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية، وسط أجواء روحانية تملؤها البهجة، حيث توافد المهنئون من كبار رجال الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية، إلى جانب عدد من سفراء الدول، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهدت الكاتدرائية توافدًا كبيرًا من أبناء الكنيسة، الذين حرصوا على المشاركة في القداس الإلهي، الذي من المقرر أن يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة.

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