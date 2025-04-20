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مولد وصاحبه غايب، خبير يوجه رسالة لاذعة للهيئات الاقتصادية بعد خسارتها 250 مليار جنيه

خسائر فادحة للهيئات
خسائر فادحة للهيئات الاقتصادية في مصر، فيتو

خسائر الهيئات الاقتصادية، وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لاذعة للهيئات الاقتصادية، بعد أن تجاوزت خسائرها 250 مليار جنيه، واصفًا الهيئات الاقتصادية بأنها "هيئات غير اقتصادية"، وأنها عبارة عن "مولد وصاحبه غايب".

خسائر الهيئات الاقتصادية 250 مليار جنيه

 وأكد هاني توفيق أنه من العيب إطلاق اسم الهيئات الاقتصادية، على تلك الهيئات التي حققت الخسائر الفادحة، 250 مليار جنيه خسائر، وإطلاق اسم الهيئات الاقتصادية عليه يعتبر "سبًّا" علنيًّا لعلم الاقتصاد، حسبما قال.

خسائر الهيئات الاقتصادية، فيتو
خسائر الهيئات الاقتصادية، فيتو


وقال هاني توفيق، في تدوينة عبر الفيس بوك، عن خسائر الهيئات الاقتصادية: “خسائر الهيئات الاقتصادية تتجاوز الـ ٢٥٠ مليار جنيه العام الماضى.. رأيى الشخصى أن يطلق عليها الهيئات غير الاقتصادية، أو مولد وصاحبه غايب، أو وكالة من غير بواب، إنما ”اقتصادية" دى حقيقى عيب، وتعتبر سب علنى لعلم الاقتصاد".

زيادة 41 هيئات اقتصادية جديدة

 جدير بالذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار محمد الفيصل يوسف، كشف عن زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235.5 مليار جنيه في السنة المالية 2023 /2024، مقابل 192.3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022 /2023.

الهيئات الاقتصادية تحقق 250 مليار جنيه خسائر، فيتو
الهيئات الاقتصادية تحقق 250 مليار جنيه خسائر، فيتو

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن عدد الهيئات الاقتصادية، التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023 /2024، زادت وبلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية.

وقال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "إن تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه".

المطالبة بدعم الرقابة على الهيئات الاقتصادية

كما كشف المستشار محمد الفيصل يوسف، أيضًا، عن انخفاض في الخسائر الذي تكبدته بعض الهيئات، بواقع 14 هيئة، إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11.4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادية بلغ 236.7 مليار جنيه.

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف على عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها، بينها الهيئة القومية للبريد، مطالبًا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيئات العامة الاقتصادية تُعد إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، لما تمارسه من أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.

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