رئيس المركزي للمحاسبات: هيئات اقتصادية لم تستفد من القروض بينها القومية للأنفاق

كشف المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235،5 مليار جنيه في السنة المالية 2023 /2024، مقابل 192،3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022 /2023.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

زيادة عدد الهيئات الاقتصادية الرابحة

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه زاد عدد الهيئات الاقتصادية التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023 /2024، بلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه.

14 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر

وكشف كذلك انخفاض في الخسائر الذي تكبدته بعض الهيئات بواقع 14 هيئة إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11،4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادية بلغ 236،7 مليار جنيه.

بعض الهيئات الاقتصادية لم تستفد من القروض في تنفيذ المشروعات

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سجل عددا من الملاحظات في أداء عمل الهيئات الاقتصادية تتمثل في عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة لتنفيذ المشروعات، بينها الهيئة القومية للأنفاق.

عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية بتنفيذ مشروعاتها

وأشار إلى عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها بينها الهيئة القومية للبريد، مطالبا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.

مطالب بتدعيم نظم الرقابة في الهيئات الاقتصادية

وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الهيئات العامة الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، لما تمارسه من أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.

وقال المستشار محمد الفيصل: الجهاز المركزي للمحاسبات التزم الحيادية وأقصى درجات الاستقلالية، وقدم التقارير عن الحسابات الختامية للعام المالي 2023 /2024، إلى مجلس النواب في الموعد المقرر قانونا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن المؤشرات جاءت معبرة وبدقة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

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