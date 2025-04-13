ننشر ملاحظات المركزي للمحاسبات لموازنة الدولة 2023/2024.. الفيصل يستعرض تقريرا أمام النواب.. تأخر انتهاء بعض المشروعات.. عدم الاستغلال الأمثل للقروض.. ومطالب بالرقابة على الهيئات الاقتصادية

تفاصيل ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي موازنة 2023/2024.. الفيصل يستعرض تقريرا أمام النواب.. تأخر انتهاء بعض المشروعات.. عدم الاستغلال الأمثل للقروض.. ومطالب بالرقابة على الهيئات الاقتصادية.

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا عن الملاحظات والتوصيات الجهاز بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023/2024.

وكشف زيادة نسبة الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024، مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيا يوصي الجهاز باستمراره.

انخفاض العجز النقدي

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انخفاض العجز النقدي بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفاض العجز الكلي عن السنة المالية السابقة عليه بنسبة 17.3%.

زيادة العجز النقدي الكلي والنقدي

ولفت إلى استمرار تكبد الموازنة العامة للدولة عجزًا نقديًا وكليًا يعني عدم قدرة الموارد المحققة على مجابهة الاستخدامات الفعلية، قائلا: وهو ما يتطلب من الحكومة مزيدًا من الاجراءات الفعالة لتلاشي الفجوة أو الوصول للحد الأدنى لها.

رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلية التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري

وكشف أن الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلية التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وبلغ قيمة ما أمكن حصره 285 مليار جنيه.

وقال: رصدنا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفها بزيادة كان يمكن تجنبها بلغت مليار و205 مليون جنيه، وإرجاء صرف أعباء مالية رغم توافر مقومات الصرف 7 مليارات وأكثر من 500 مليون جنيه.

تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبلغ المنصرفة لها.

عدم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لبعض المشروعات

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه أدى لعدم التنفيذ وتوقف الأعمال ما تم حصره في بعض الأعمال في الجهاز الإداري 3.8 مليار جنيه، وفي بعض الهيئات 3.5 مليار جنيه، إضافة لعدم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لبعض المشروعات، والموجهة من بعض الجهات الخارجية وتخصيص جانب من أموال بعض المنح في غير الأغراض التي خصصت لها.

وكشف المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235،5 مليار جنيه في السنة المالية 2023 /2024، مقابل 192،3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022 /2023.

زيادة عدد الهيئات الاقتصادية الرابحة

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه زاد عدد الهيئات الاقتصادية التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023 /2024، بلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه.

14 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر

وكشف كذلك انخفاض في الخسائر الذي تكبدته بعض الهيئات بواقع 14 هيئة إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11،4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادية بلغ 236،7 مليار جنيه.

بعض الهيئات الاقتصادية لم تستفد من القروض في تنفيذ المشروعات

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سجل عددا من الملاحظات في أداء عمل الهيئات الاقتصادية تتمثل في عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة لتنفيذ المشروعات، بينها الهيئة القومية للأنفاق.

عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية بتنفيذ مشروعاتها

وأشار إلى عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها بينها الهيئة القومية للبريد، مطالبا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.

مطالب بتدعيم نظم الرقابة في الهيئات الاقتصادية

وشدد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الهيئات العامة الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، لما تمارسه من أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.

وقال المستشار محمد الفيصل: الجهاز المركزي للمحاسبات التزم الحيادية وأقصى درجات الاستقلالية، وقدم التقارير عن الحسابات الختامية للعام المالي 2023 /2024، إلى مجلس النواب في الموعد المقرر قانونا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن المؤشرات جاءت معبرة وبدقة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

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