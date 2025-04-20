كوكب حفني ناصف.. حكاية أول طبيبة في مصر.. تعلمت على يد الدكتور نجيب محفوظ.. أول مديرة مستشفى وصاحبة عيادة.. وتم تكريمها محليًا وعالميًا

كوكب حفنى ناصف، أول طبيبة مصرية، سميت بالطبيبة الأولى، أول مديرة مستشفى، وأول صاحبة عيادة، وهى العضو رقم 1 فى نقابة الأطباء كأول سيدة، تخصصت فى طب أمراض النساء والتوليد، وكان لها أيادى بيضاء فى هذا المجال حيث تدرب على يديها أجيال كثيرة من الطبيبات، يرجع إليها الفضل فى تأسيس مدرسة التمريض، ورحلت عام 1999.

فى مثل هذا اليوم 20 من أبريل عام 1905 ولدت الطبيبة المعروفة كوكب حفنى ناصف بحى الجمالية بالقاهرة التاريخية، لأب تخرج في الأزهر الشريف وكان من مؤسسى الجامعة المصرية والمجمع اللغوى، وهى شقيقة باحثة البادية الأديبة والشاعرة ملك حفنى ناصف، درست بمدرسة السنية ــ أول مدرسة ثانوية للبنات فى مصر ــ شاركت مع زميلاتها بالمدرسة فى مظاهرات ثورة 1919 وكانت مثيرة للاحتجاجات داخل المدرسة حتى تم فصلها من المدرسة لمدة عام كامل، واصلت بعدها تعليمها بمدرسة الحلمية الجديدة الحكومية، وكان من زميلات دفعتها كريمة السعيد، عزيزة السعيد، ايزابيل حنا، نبيلة يوسف، وجيبة الصادق، سعاد رضا، وسعاد المويلحى.

أثر البيئة حول كوكب

عن أثر والدتها عليها تقول كوكب حفنى ناصف: كانت والدتى قارئة تهتم بأخبار المجتمع والسياسة، وبارعة فى حل المسائل الحسابية المعقدة دون أن تلجأ إلى الورقة والقلم، كانت تحب التعليم وتشجعنا عليه، طبعا على أيامها لم تذهب البنت إلى المدرسة، إنما هى علموها وخصوصا لما قالوا إنها هتتجوز أبويا، لأنه كان متعلم، فكملوا لها دراستها فى البيت، وكانت تقرأ الصحف بانتظام وتعرف كل الأخبار حولها، جاءت بعدها أختى الكبرى ملك ــ باحثة البادية ــ التى كانت معلمتى وأمى الثانية، وكان رحيلها أكبر صدمة بالنسبة لى.

كوكب حفنى ناصف



ونظرا لنبوغ وذكاء كوكب حفنى ناصف تم ترشيحها لبعثة " كتشنر" للحصول على التوجيهية ودراسة الطب فى لندن تخصص أمراض نسا وتوليد، واعترضت علي اختيارها مديرة المدرسة مس هاردينج بسبب كراهيتها للإنجليز، وتدخل الكثيرون فى الأمر حتى تم ترشيحها وكانت ضمن خمس فتيات حصلن على هذه البعثة عام 1922 منهن هيلانة سيداروس.

تعلمت على يد نجيب محفوظ

عادت كوكب حفنى ناصف إلى مصر عام 1932 وتعلمت الجراحة على يد نجيب باشا محفوظ رائد علم أمراض النساء والولادة بمدرسة الطب بالقصر العينى الذى كان مؤمنا بنبوغها وتفوقها، ثم عملت بمستشفى كتشنر " شبرا العام حاليا " فكانت أول طبيبة تجرى عمليات الولادة القيصرية فى مصر حتى انها تقلدت منصب حكيمباشى عام 1936 الذى كان قاصرا على الانجليزيات فقط، وعن عملها بالطب كانت تقول: الطب هو من صنعنى وعلمنى وأتمنى أن يتذكرنى الناس دائما كطبيبة. كانت روحى فى الإسبتاليا، وبالرغم من اننى كنت متابعة نشاط الاتحاد النسائى لكن لم أكن أشارك فى أنشطتها.

طبيبة زوجات الملك عبد العزيز

وكانت كوكب حفنى ناصف أول طبيبة جراحة تنضم الى نقابة الأطباء عام 1938، وبطلب من الملك عبد العزيز آل سعود وبموافقة على باشا ابراهيم عميد مدرسة الطب سافرت ملك إلى السعودية لتعمل طبيبة لزوجات الملك، ثم عادت إلى مصر عام 1941، ثم كانت أول امرأة تنضم لعضوية نقابة الأطباء، وكانت أول طبيبة جراحة تجرى عمليات الولادة القيصرية في مصر، ونظرا لتفوقها في الطب طلبها الملك السعودى عبد العزيز آل سعود لتعمل طبيبة لزوجاته حتى عادت الى مصر عام 1941، لتؤسس أول مدرسة للتمريض فى مصر بهدف تأهيل كوادر طبية قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة، وهو إنجاز كان له أثر كبير في تطوير القطاع الصحي في البلاد.



عملت كوكب حفنى ناصف ثلاثين عاما فى مجال الطب، وحصلت على لقب الطبيبة الأولى وقامت بتعليم الطبيبات الجدد إلى أن تقاعدت عام 1965، ثم حصلت على عدة تكريمات بدأت بتكريم الرائدة النسائية هدى شعراوى مع مجموعة من النابغات من النساء ومنهم سهير القلماوى أول فتاة تخرجت من كلية الآداب، ولطيفة النادى أول سيدة تقود طائرة.

السادات يكرم كوكب حفنى ناصف



.كما قام بتكريم كوكب حفنى ناصف الرئيس الراحل أنور السادات بمنحها جائزة الدولة التقديرية في العلوم والفنون، ورحلت عام 1999 بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والعطاء كسيدة عالمة في سجل عظيمات ونابغات مصر.

تكريم السفارة الألمانية

وكتبت السفارة الألمانية بالقاهرة تنعيها تقول " رمزا لنهضة نسائية، أول سيدة تمارس الطب في الجراحة وتدرس التمريض في مصر.. أول مصرية تتقلد منصب حكيمباشي عام 1962.. أسست أول مدرسة للتمريض في مصر.. أول طبيبة تجري عمليات الولادة القيصرية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.