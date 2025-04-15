مدرسة التمريض بدشنا تُكرم المتميزين وأوائل الخريجين

نظمت إدارة دشنا الصحية، شمال محافظة قنا، احتفالية تكريم لأوائل الخريجين والمتميزين من أبناء مدرسة التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ بمركز دشنا وسط فرحة من أولياء الأمور.

حضر التكريم الدكتور مصطفى زين مدير إدارة دشنا الصحية وفضيلة الشيخ خيرى مأمون وكيل إدارة الأوقاف بدشنا وأسماء إسماعيل فؤاد رئيسة التمريض بالإدارة وعايدة حسين محمد مديرة مدرسة التمريض وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وسط فرحة أولياء أمور طلبة التمريض

وبدأ حفل التكريم الذي سادته حالة من الفرحة والمودة بآيات من القرآن الكريم، وخلال كلمته عبر الدكتور مصطفى زين عن سعادته بتخريج الدفعة الجديدة من مدرسة التمريض وبدأهم العمل في خدمة المرضى سواءً في الوحدات الصحية أو المستشفى.

وأشار إلى أن جنود الجيش الأبيض من التمريض هم الركيزة الأهم وخط الدفاع الأول للمريض، وهم من يحملون أولًا ودائمًا خدمة المريض وسلامته ورعايته داخل المنافذ الطبية المختلفة لحين تعافيه وسلامته.

وأكد على الدور الذي تبذله مديرية الصحة في التعليم والتطوير والدعم المتواصل لكافة فرق التمريض بالمحافظة.

وخلال الاحتفال المُبهج كرم مدير الإدارة أوائل الخريجين من دفعة التمريض، كما تم تكريم المتميزين من الصف الأول والصف الثاني من مدرسة التمريض.

وتقدم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا بالتهنئة للخريجين والمتميزين، معربًا عن سعادته بتخريج أفراد جُدد من مدرسة التمريض يحملون راية الأمل والسلامة والعافية لكل مريض من أبناء المحافظة، مؤكدًا علي دور كل فرد من فرق التمريض في المنظومة الصحية وأثره الملحوظ في رعاية صحة وسلامة المرضي.

وذلك ضمن رؤية المديرية في تطوير المنظومة الصحية ودعم الفرق الطبية، وتشجيع العاملين والمتميزين داخل هيئاتها المختلفة بهدف حث الجميع علي العمل وبذل أقصي جهد للإرتقاء بمنظومة العمل.

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