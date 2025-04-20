الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور ، 936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

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ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 501 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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