السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول دور المرأة في حفظ السلام

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول "دور المرأة في حفظ السلام"

نظّمت أكاديمية الشرطة ندوة تحت عنوان "دور المرأة في حفظ السلام"، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الإسبانية للتعاون، وذلك بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.

شارك في الندوة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين، حيث بدأت الفعاليات بكلمة اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي نقل خلالها تحيات وزير الداخلية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم العناصر النسائية بالشرطة، وتنمية مهاراتهن خاصة في مجالات السلم والأمن الدوليين.

موضوعات متعددة لتعزيز دور المرأة

تناولت الندوة عدة محاور مهمة، أبرزها:

أجندة المرأة والسلم والأمن في عالم متغير.

الأطر الدولية لحماية المرأة وتعزيز دورها في عمليات حفظ السلام.

الأطر الاستراتيجية الإقليمية الداعمة لقيادة المرأة في مجالي السلم والأمن.

جهود المركز المصري في تدريب وتأهيل المرأة للمشاركة في مهام حفظ السلام.

دور الدولة المصرية في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة في المجال الأمني.

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول "دور المرأة في حفظ السلام" بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وهيئات دولية


إشادة بالدعم المؤسسي وتمكين المرأة

وخلال كلمتها، أعربت المستشارة رئيسة المجلس القومي للمرأة عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيدة بالخطوات الثابتة التي تخطوها الوزارة في دعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل الأمني.

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول "دور المرأة في حفظ السلام" بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وهيئات دولية.

وقد لاقت المناقشات التي شهدتها الندوة أصداء إيجابية بين المشاركين، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على دور المرأة في تعزيز الأمن والسلم على المستوى المحلي والدولي.

 

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