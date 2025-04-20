ترتيب الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي بـ 4 مواجهات قوية أبرزها ليفربول ضد ليستر سيتي، وأرسنال ضد إبسويتش تاون.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي اليوم، وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 اليوم للفوز بالبطولة رسميا.

وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا 57 نقطة

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث 49 نقطة

9- فولهام 48 نقطة

10- برايتون 48 نقطة

11- برينتفورد 46 نقطة

12- كريستال بالاس 44 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 36 نقطة

17- وولفرهامبتون 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 11 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

برينتفورد 4-2 برايتون (انتهت)

كريستال بالاس 0-0 بورنموث (انتهت)

إيفرتون 0-2 مانشستر سيتي (انتهت)

وست هام 1-1 ساوثهامبتون (انتهت)

أستون فيلا 4-1 نيوكاسل (انتهت)

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد أرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء.



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