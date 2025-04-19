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رياضة

ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 33

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ33 اليوم السبت.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ33

1- ليفربول 76 نقطة 
2- آرسنال 63 نقطة
3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة
4- نوتينجهام فورست 57 نقطة
5- مانشستر سيتي 55 نقطة
6- تشيلسي 54 نقطة
7- أستون فيلا 54 نقطة
8- بورنموث 48 نقطة
9- فولهام 48 نقطة
10+ برايتون 48 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- إيفرتون 38 نقطة
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وولفرهامبتون 35 نقطة
17- وست هام يونايتد 35 نقطة
18- إبسويتش تاون 21 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33

مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي 

السبت 19 أبريل 2025

برينتفورد ضد برايتون - 4:00 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث - 4:00 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي - 4:00 مساء

وست هام ضد ساوثهامبتون - 4:00 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل - 6:30 مساء

 

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد أرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء 

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء.

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