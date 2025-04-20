نبروه قلعة الفسيخ في مصر، تضم 35 مصنعا الأسعار تبدأ من 200 جنيه والجامبو بـ 400 وإقبال كبير من محافظات مصر على الشراء (فيديو وصور)

تعد نبروه قلعة صناعة الفسيخ في مصر والشرق الأوسط وهي مهنة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد، وتقع «نبروه» على بعد 7 كيلو مترات من مدينة المنصورة ويوجد بها أكثر من 35 مصنعا لتصنيع وبيع الفسيخ.

وقبل ساعات من الاحتفال بشم النسيم، يقصد آلاف المواطنين من جميع محافظات مصر مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية لشراء كميات كبيرة من الفسيخ، حيث

وأجرت" فيتو" جولة في مدينة نبروه، حيث تضم 35 مصنعا للتعرف على أسعار الفسيخ حيث تراوح سعر الفسيخ الجامبو بين 350 إلى 400 جنيه.





ويقول محمد عبد الموجود شعير: إن «فسيخ نبروه معروف على مستوى الجمهورية كلها ويتوافد على نبروه مواطنين من كل مكان داخل مصر وخارج مصر ومن مختلف المحافظات.

مؤكدا أن جودة السمك والنظافة سر المهنة في صناعة فسيخ نبروه، حيث نعتمد في تصنيع الفسيخ على السمك النظيف الطازج بالإضافة لاستخدام ملح شركة نظيف ويوضع الفسيخ في براميل خشب نظيفة وصالحة للتمليح والنتيجة بتكون فسيح نظيف وصحي».

وتعد عائلات « شعير والغلبان، الملاح، الحداد، والعش» من أشهر عائلات نبروه، الذين يتوارثون مهنة صناعة الفسيخ بين أبنائهم على مدار أكثر من 100 سنة، وتمتلك كل عائلة عدة محال يديرها أبناؤهم.

وقال عبد الموجود شعير: إن أهم شيء في صناعة الفسيخ هو شراء الفسيخ الجيد وتتعامل المصانع والمحلات مع مزارع معروفة ومخصوصة ومعروف عنها استخدام أعلاف جيدة وأشهر مزارع حاليا في كفر الشيخ ودمياط لأنها الأفضل في إنتاج الأسماك وتنتج نوعيات نظيفة ومتغذية جيدا، ويظهر ذلك في إنتاج الفسيخ لأن الفسيخة بتكون سمينة ونظيفة».

وأضاف: «الفسيخ يصنع من ثلاثة أنواع رئيسية من الأسماك هي البوري برأسه الكبير من المياه العذبة. ولا يصلح معها السمك المجمد أو المنتفخ» لابد وان يكون سمك طازج.

وتبدأ عملية التصنيع الفعلية بغسل السمك جيدًا بالماء مع التاكد من تنظيف الخياشيم تماما من الطين ثم ينشق ويرص السمك في براميل من الخشب لأنها الأفضل والأنظف في صناعة الفسيخ ويتم رص السمك بصورة صفوف أو أسطر ويوضع على كل سطر الملح الخشن وتزيد نسبة الملح في آخر سطرين عند ملء البرميل ويتم التخزين بتغطية البرميل بغطاء من البلاستيك ثم الورق ويربط بشدة لعدم تسرب أي هواء داخله ويبقي مغلقًا لمدة تتراوح ما بين اسبوع إلى 12 يوما يومًا في الصيف و28 يومًا في الشتاء يكون بعدها صالحًا للأكل.

وتحرص جميع المصانع على وضع بطاقات ببيانات الإنتاج والصلاحية على البرميل وتصل فترة الصلاحية إلى ٦ أشهر»، محذرًا من شراء الفسيخ الذي يتم تمليحه في صفائح قائلًا: «أسوأ أنواع الفسيخ الذي يتم تمليحه في صفايح، لأن بيكون عليه صدأ من الصفيحة وبيسبب التسمم».

وأكد أن نبروه تبيع الفسيخ طول العام ويتوافد عليها عشاق الفسيخ من كل مكان ويزداد الطلب عليه في بعض المواسم مثل عيد الفطر ووقفة العيد الكبير ويومين قبل رمضان ولكن الموسم الأكبر هو شم النسيم.



وأشار إلى أن أسعار الفسيخ ارتفعت هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأسماك من قبل أصحاب المزارع، مشيرًا إلى أن الفسيخ يوجد بأسعار مختلفة تناسب كل المستويات حيث يتراوح سعره ما بين 250 وحتى 400 جنيهًا للكيلو حسب الحجم ونوع السمك والإقبال كبير لأن المصريين لا يهتمون بالسعر بقدر ما بيهتموا بالجودة وفسيخ نبروه معروف وبيناسب كل المستويات».

والتقت فيتو بصبري عمر وشهرته فسخاني المستشار وأكد أن جودة السمك هي أساس صناعة الفسيخ مشيرا إلى أن. الده موزع اسماك من أكثر من خمسين سنة وأنه فتح محل لبيع الفسيخ بأقل الاسعار والاعلى جوده مشيرا إلي عمل عروض لكل المستويات مؤكدا حرصه على تناول جميع الفئات الفسيخ، حيث يبدأ سعر الفسيخ من 200 جنيه وهو محل بقرية الحصة مركز ميروه يبعد أمتار قليلة عن نبروه.

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