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رياضة

موقف سام مرسي، التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

سام مرسي
سام مرسي

يستضيف إيبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري سام مرسي اليوم الأحد، نظيره أرسنال ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "بورتمان رود". 

ويسعى إيبسويتش تاون، بقيادة المحترف المصري سام مرسي، إلى الفوز من أجل التمسك بآماله الضعيفة في البقاء في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن الهبوط نحو تشامبيونشيب.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي كالتالي: 

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون


حراسة المرمى: ديفيد رايا.


خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، كيران تيرني.


خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، أولكساندر زينشينكو.


خط الهجوم: إيثان نوانيري، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل إيبسويتش تاون ضد أرسنال


حارس مرمى: إليكس بالمير


خط الدفاع: أكسيل تاونزيبي، دارا أوشي، كاميرون بورغس، ليف دافيس


خط  الوسط: سام مرسي، ميشال كايوستي، بينجامين جونسون


خط الهجوم: خوليو إنسيسكو، جاك كلارك، جورج هيرست

 

موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


كانت مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون  في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ آرسنال بهدف دون رد على ملعب "الإمارات".


ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي حال تعرض آرسنال للخسارة في مباراة اليوم، ثم فوز ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة نفسها، فهذا يعني تتويج كتيبة آرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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