بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يخسر من وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق إيبسويتش تاون، أمام نظيره وولفرهامبتون بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق إيبسويتش تاون في الدقيقة 16 عن طريق ليان ديلاب، ثم تعادل وولفرهامبتون عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 72 وأضاف يورجن ستراند الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشارك سام مرسي المحترف المصري في صفوف فريق إيبسويتش تاون في المباراة بشكل اساسي أمام وولفرهامبتون.

ترتيب إيبسويتش تاون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز 18 في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما ياتي وولفرهامبتون في المركز 17، برصيد 32 نقطة.

تشكيل إيبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، كاميرون بيرجيس، كونور تونسيند.

خط الوسط: إسبينولا، سام مرسي، كاجوست.

خط الهجوم: ليام ديلاب، بينجامين جونسون، ناثان برودهيد.

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