السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش تاون يخسر من وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون
إيبسويتش تاون

خسر فريق إيبسويتش تاون، أمام نظيره وولفرهامبتون بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق إيبسويتش تاون في الدقيقة 16 عن طريق ليان ديلاب، ثم تعادل وولفرهامبتون عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 72 وأضاف يورجن ستراند الهدف الثاني في الدقيقة 84. 

وشارك سام مرسي المحترف المصري في صفوف فريق إيبسويتش تاون في المباراة بشكل اساسي أمام وولفرهامبتون.

 

ترتيب إيبسويتش تاون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز 18 في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما ياتي وولفرهامبتون في المركز 17، برصيد 32 نقطة. 

تشكيل إيبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، كاميرون بيرجيس، كونور تونسيند.

خط الوسط: إسبينولا، سام مرسي، كاجوست.

خط الهجوم: ليام ديلاب، بينجامين جونسون، ناثان برودهيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيبسويتش تاون الدوري الانجليزي وولفرهامبتون

مواد متعلقة

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية في تعديلات قانون الرياضة

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

المزيد
الجريدة الرسمية