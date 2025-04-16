بالفوز ذهابا وإيابا، أرسنال يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

ودع فريق ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام أرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أرسنال لملاقاة باريس سان جيرمان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتأهل الفريق الإنجليزي بالفوز 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بدأت المباراة بشكل مثير بعد احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة لمصلحة أرسنال نتيجة عرقلة ميكيل ميرينو من راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، إلا أن بوكايو ساكا أهدر ركلة الجزاء بعد تألق تيبو كورتوا حارس الريال في التصدي لها.

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وأرسنال

وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كيليان مبابي من ديكلان رايس، إلا أنه بعد توقف اللعب لمدة 4 دقائق لمراجعة اللعبة في تقنية الفيديو، تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء.

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وأرسنال

وفي الدقيقة 30، أطلق كيليان مبابي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وأرسنال

بعدها سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات الأمور من خلال تبادل الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أرسنال، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وأرسنال

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد سيطرته دون خطورة على مرمى أرسنال، قبل أن يرد الجانرز بتصويبة قوية في الدقيقة 52 عن طريق ميرنو مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 63، كاد أرسنال يسجل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس ساكا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 66، فجر تقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق ساكا الذي استغل تمريرة بينية من ميرينو لينفرد بالمرمى وسدد كرة سكنت الشباك.

رد ريال مدريد جاء سريعا في الدقيقة 67، بعد كرة خاطئة من ساليبا وصلت إلى فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف أرسنال هدف الفوز الثاني عن طريق جابرييل مارتينيللي، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز 2 / 1 ويتأهل الفريق الإنجليزي بالفوز 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.



حكام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

أدار مباراة ريال مدريد وأرسنال الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار 5 مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو علي حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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