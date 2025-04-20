ليفربول ضيفا على ليستر سيتي في مشواره نحو لقب الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا على ليستر سيتي، اليوم الأحد على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، مع تبقي 6 مراحل فقط على نهاية الموسم.

ويحتاج ليفربول إلى حصد النقاط الثلاث، خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي، وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إبسويتش تاون، صاحب المركز 18 اليوم الأحد للفوز بالبطولة رسميا.



وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة 34، أو يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول، ضيفه توتنهام.

في المقابل، لا بديل أمام ليستر سوى الفوز على ليفربول، إذا أراد التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، في انتظار تعثر بقية منافسيه في اللقاءات المقبلة، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وفي حال تعادل ليستر سيتي على الأقل، فإنه سيتأكد هبوطه رسميا، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكان الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول تحدث عن إمكانية تتويج الريدز خلال الأسبوع الحالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال سلوت، في تصريحات صحفية: "ألعب مباراة تلو الأخرى ولا أفكر في النتائج المحتملة، لست متأكدًا من أنكم تصدقونني، لكن هذه هي الحقيقة".



وأضاف: "أعيش حياتي كلها في اللحظة، في اليوم، ولا أنظر للوراء كثيرا ولا أتطلع للأمام كثيرا أيضا، فهذا ما أنا عليه".

وأوضح: "يقول لك الناس باستمرار: (حاول أن تستمتع، حاول أن تستمتع بالرحلة بأكملها)، لكن الشيء الوحيد الذي تفكر فيه كمدرب هو: (في نهاية الأسبوع، هناك مباراة قادمة أيضًا ويتعين علينا الفوز بها')".

وتابع: "ربما يكون هذا أحد الأسباب.. لأنني أمارس كرة القدم منذ زمن طويل، لدرجة أنني اعتدت على العيش يوما بيوم ومحاولة التأثير يوما بيوم".

وشدد سلوت: "أفكاري، كالعادة، منصبة على ليستر وفريقنا والعمل على كيفية تطوير مستوى فريقنا، وما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل. لذا، عملنا بجد خلال بداية الأسبوع على ذلك، والآن نعمل على ليستر".

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