السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعرضون صورا لحطام مسيرة أمريكية (فيديو)

حطام مسيرة أمريكية،
حطام مسيرة أمريكية، فيتو

عرضت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي صورا لحطام مسيّرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" تم إسقاطها في سماء صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: إن المسيّرة أسقطت بواسطة صاروخ أرض جو مصنوع محليا.

وأضاف يحيي سريع:" مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

جماعة الحوثي تسقط مسيرة في صنعاء 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد المسيرات التي أسقطتها الحوثي إلى 21 منذ بدء معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جماعة الحوثى صنعاء مسيرة الحوثيين

مواد متعلقة

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية جديدة بأجواء صنعاء

إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف صنعاء بقنابل شديدة الانفجار
ads

الأكثر قراءة

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية