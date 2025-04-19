الحوثيون يعرضون صورا لحطام مسيرة أمريكية (فيديو)

عرضت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي صورا لحطام مسيّرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" تم إسقاطها في سماء صنعاء.

مشاهد حطام الطائرة الأمريكية MQ_9 التي تم إسقاطها في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض-جو محلي الصنع - 19 أبريل 2025م pic.twitter.com/SZFvAPTU0U — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) April 19, 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: إن المسيّرة أسقطت بواسطة صاروخ أرض جو مصنوع محليا.

وأضاف يحيي سريع:" مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

جماعة الحوثي تسقط مسيرة في صنعاء

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد المسيرات التي أسقطتها الحوثي إلى 21 منذ بدء معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس.

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