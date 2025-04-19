السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية جديدة بأجواء صنعاء

مسيرة، فيتو
مسيرة، فيتو

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، في بيان اليوم السبت: “أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 في أجواء صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.

 

جماعة الحوثي تسقط مسيرة في صنعاء 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد المسيرات التي أسقطتها الحوثي إلى 21 منذ بدء معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس. 

وقال يحي سريع:" مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

 

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صنعاء جماعة الحوثى غزة مسيرة امريكية

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