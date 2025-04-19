السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد 3 يمنيين في غارات أمريكية على صنعاء

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ جماعة الحوثي، اليوم السبت، أن  3 أشخاص قتلوا في غارات أمريكية استهدفت الليلة عدة مناطق في العاصمة صنعاء.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم السبت، بأن الجيش الأمريكي شن سلسلة من الغارات استهدفت مدينة الحديدة شمالي اليمن.

 

إعلام يمني: الجيش الأمريكي يستهدف مدينة الحديدة بسلسلة من الغارات
 

وقالت قناة المسيرة، إن القوات الأمريكية شنت 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة.

وفي السياق ذاته قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، في بيان اليوم السبت: “أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 في أجواء صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.

 

جماعة الحوثي تسقط مسيرة في صنعاء 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد المسيرات التي أسقطتها الحوثي إلى 21 منذ بدء معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس. 

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جماعة الحوثى صنعاء الجيش الأمريكي اليمن

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