البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، بحضور مندوب عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومجموعة من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة والإعلاميين والمئات من الأقباط.

موكب الأساقفة

ودخل البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط موكب من كبار الأساقفة والكهنة والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بهذه المناسبة، وتزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

وتنقل القنوات الفضائية المصرية والقبطية فاعليات صلوات قداس عيد القيامة المجيد على الهواء مباشرة إلى جانب الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتشرت فرق التنظيم والكشافة لمساعدة المصلين في الوصول إلى أماكنهم، وتم تخصيص أماكن لنقل ترجمة فورية للصم وضعاف السمع، كما يحضر الصلاة مجموعة كبيرة من أبناء الكنيسة من السودان وإثيوبيا واريتريا وعدد من الدول الأفريقية.



ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد القيامة المجيد صباح غد الأحد بالمقر البابوي بالعباسية، حيث يستقبل الأباء الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة إلى جانب المسئولين الرسميين من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

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