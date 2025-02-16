اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني لمنصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية

وافق مجلس إدارة اتحاد الرماية بالإجماع على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل المقبل.

وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد للموافقة على ترشح حازم حسني في منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية خاصة أنه يشغل منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية حاليا ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 إبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.

أبرز قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عن القرارات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية التي عقدت يوم 7 نوفمبر بحضور كافة الأعضاء.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية والمرسلة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والتي كان منها بعض البنود الألزامية والأخرى اختيارية.

وتمت الموافقة على البنود الإلزامية للائحة النظام الأساسي والواردة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية حتى تتوافق مع الميثاق الأولمبي.

كما تمت الموافقة أيضا على باقي البنود الاختيارية الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية بتعديلها في لائحة النظام الأساسي رغم أنها تحد من اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية ولكن رأي المجلس أنها ترفع من سلطات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتمت الموافقة بالإجماع على تعديلها وهي الموافقة على حذف اختصاصات تصنيف الهيئات الرياضية من اللجنة الأولمبية ومنحها إلى الاتحادات الرياضية، وكذلك حق اختيار المندوبين لحضور الجمعيات العمومية للاتحاد يكون عبر كافة الاتحادات وليس اللجنة الأولمبية.

ومن ضمن التعديلات التي تم إجراءها على لائحة النظام الأساسي هو إلزام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب بعدم الجمع مع عضوية أي نادي رياضي خلال فترة توليه عضوية اللجنة الأولمبية المصرية.

وخلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية تم عرض الخطاب الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص الاتحاد المصري للملاكمة امتثالا لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028، وتمت الموافقة على استمرار تواجد الملاكمة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ولكن دون حق التصويت بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية حتى يتم حسم مصير الملاكمة بشكل نهائي.

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