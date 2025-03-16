الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

منتخب الكاراتيه يحصد 3 ميداليات في الدوري العالمي بالصين

منتخب الكاراتيه
منتخب الكاراتيه

انتزع لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعة في الدوري العالمي الذي أقيم في الصين.

وجاءت الميداليات الثلاثة بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة. 

منتخب الكاراتيه يحصد 3 ميداليات في الدوري العالمي بالصين

وحصل عبد الله ممدوح نجم منتخبنا والمصنف الأول عالميا على الذهبية بعد الفوز على الفرنسي انزو بيرثون.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب يوسف بدوي نجم المنتخب والمصنف الأول عالميا بعد الفوز على الأردني محمد الجعفري. 

أما الميدالية البرونزية الوحيدة جاءت من نصيب طه طارق وزن فوق 84 كلج. 

وأعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد والمتواجد مع البعثة في الصين عن سعادته بالفوز الذي حققه لاعبونا في تلك البطولة العالمية. 

واضاف ان انجازات الكاراتيه ستتواصل ولن تتوقف عند ذلك فحسب، حيث إن هناك العديد من البطولات التي سيشارك فيها لاعبونا وسيحاولون بشتى الطرق الصعود على منصات التتويج.

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الكاراتيه منتخب الكاراتيه الدوري العالمي عبدالله ممدوح يوسف بدوي

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