انتزع لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعة في الدوري العالمي الذي أقيم في الصين.

وجاءت الميداليات الثلاثة بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة.

منتخب الكاراتيه يحصد 3 ميداليات في الدوري العالمي بالصين

وحصل عبد الله ممدوح نجم منتخبنا والمصنف الأول عالميا على الذهبية بعد الفوز على الفرنسي انزو بيرثون.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب يوسف بدوي نجم المنتخب والمصنف الأول عالميا بعد الفوز على الأردني محمد الجعفري.

أما الميدالية البرونزية الوحيدة جاءت من نصيب طه طارق وزن فوق 84 كلج.

وأعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد والمتواجد مع البعثة في الصين عن سعادته بالفوز الذي حققه لاعبونا في تلك البطولة العالمية.

واضاف ان انجازات الكاراتيه ستتواصل ولن تتوقف عند ذلك فحسب، حيث إن هناك العديد من البطولات التي سيشارك فيها لاعبونا وسيحاولون بشتى الطرق الصعود على منصات التتويج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.