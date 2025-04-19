

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، التي أُقيمت بمقر الكنيسة في مصر الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

القس أندريه زكي يترأس الاحتفال



ترأس الاحتفالية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، حيث أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه المناسبة المجيدة التي تعكس روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.

محافظ دمياط يشارك في احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

تهنئة شعب مصر وتمنيات بالمزيد من الازدهار



وخلال كلمته، تقدم محافظ دمياط بالتهنئة لشعب مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أطيب أمنياته بأن تظل مصرنا الحبيبة تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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