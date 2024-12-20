إطلاق قافلة طبية بدمياط تردد عليها 1272 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان (صور)

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بعزبة عطا الله بمركز الزرقا بدمياط، تضمنت ٨ عيادات تخصصية، وعدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قافلة طبية مجانية بدمياط

بدران: القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان

حيث أعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٥حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة، وأيضًا إجراء ٢٣٩تحليل بمعمل الدم و٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات وفحص ٢٤ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بالسونار،علاوة على فحص ١٠٩حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٢ مواطن.

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