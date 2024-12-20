الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إطلاق قافلة طبية بدمياط تردد عليها 1272 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان (صور)

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بعزبة عطا الله بمركز الزرقا بدمياط، تضمنت ٨ عيادات تخصصية، وعدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قافلة طبية مجانية بدمياط
قافلة طبية مجانية بدمياط

بدران: القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان

حيث أعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم  تحويل عدد ٥حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة،  وأيضًا إجراء ٢٣٩تحليل بمعمل الدم و٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات وفحص ٢٤ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بالسونار،علاوة على فحص ١٠٩حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٢ مواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افضل الخدمات الخدمات العلاجية المبادرة الرئاسية بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية خدمات الكشف والعلاج داية جديدة لبناء الإنسان مدير مديرية الصحة قافلة طبية مجانية

مواد متعلقة

توزيع مساعدات نقدية ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط ( صور )

الكشف وتوفير العلاج المجاني لـ 556 مواطنا خلال قافلة طبية بالعريش

الكشف على 825 مواطنا خلال قافلة طبية في الإسماعيلية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد أعمال القافلة الطبية بمنشية مبارك (صور)

" 100 يوم صحة "، فحص 79 ألف مواطن خلال شهر في سوهاج

صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية بوحدة أبيس 10

قافلة صحة البحيرة تفحص 1351 مواطنا في قرية البهي بإيتاى البارود

الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية الكاشف الجديد بدمياط
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية