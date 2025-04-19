أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه يشهدان منافسات بطولة الدوري العالمي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهرواي، رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادي الدولي والافريقي، منافسات اليوم الثاني لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي تستضيفها مصر في جولتها الثالثة خلال الفترة من 18 - 20 ابريل الحالي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه – البريميرليج، والتي تُعد من أقوى البطولات على مستوى العالم في رياضة الكاراتيه، ويؤكد على ذلك مشاركة أفضل 32 لاعبًا ولاعبة في التصنيف الدولي، وهو ما يعكس مكانة البطولة وأهميتها على أجندة الاتحاد الدولي.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وأضاف أن ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية وأيضا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، مكنت مصر من تنظيم البطولة الدولية الهامة.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وتستضيف مصر الجولة الثالثة من اجمالي أربع جولات ستقام هذا العام، حيث يشارك في البطولة 376 لاعب ولاعبة من 65 دولة، وتشارك مصر في البطولة بمنتخب قوامه 28 لاعب ولاعبة.

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

وتنافس مصر حتي الان على 5 ميداليات متنوعة في التصفيات النهائية للبطولة وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الاول، حيث ينافس على الميدالية الذهبية كل من "زياد الغريب 60 كجم، عبد الله هشام 65 كجم"، كما ينافس على الميدالية البرونزية كل من: "عبد الله ممدوح 65 كجم، ريم سلامة 50 كجم، وجني خميس

أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي يحضران منافسات الدوري العالمي للكاراتيه

أشرف صبحي يوجه بالتطوير الشامل لمنشآت الشباب والرياضة استعدادًا لموسم الصيف

فيما وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ خطة عاجلة وشاملة من خلال الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، تستهدف رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني بجميع محافظات الجمهورية، والعمل على تحويلها إلى مراكز جذب حيوية وآمنة لاستقبال الشباب والأنشطة الصيفية المتنوعة فضلا عن وضع الأطر لتشغيلها بالشكل الأمثل وكذلك حوكمة أطر الاستثمار فى تلك المنشات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة برئاسة محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، لمتابعة سير العمل في تنفيذ خطة التطوير وضمان الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء.

أشرف صبحي يوجه بالتطوير الشامل لمنشآت الشباب والرياضة استعدادًا لموسم الصيف

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير البنية التحتية للمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت يجب أن تكون مستعدة لاستقبال البرامج الصيفية بكفاءة تامة وبمستوى خدمي متميز.

أشرف صبحي يوجه بالتطوير الشامل لمنشآت الشباب والرياضة استعدادًا لموسم الصيف

وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تهدف أيضًا إلى فتح آفاق استثمارية جديدة داخل هذه المنشآت، على غرار النموذج المتطور لمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، الذي زاره مؤخرًا دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن نجاح هذا النموذج يدفع الوزارة نحو تعميمه على باقي المنشآت.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم وتعزيز فرص الاستثمار داخل المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني، بما يضمن استدامة عملية التطوير ويعزز من جاهزيتها لاستقبال الأنشطة الصيفية والفعاليات المختلفة، ضمن بيئة آمنة ومحفزة للشباب في مختلف المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير الشباب والرياضة أن خطة التطوير تشمل تحديث مرافق الإقامة والإعاشة، ورفع كفاءة البنية التحتية من ملاعب وصالات ومراكز تدريب وقاعات تعليمية، إلى جانب تطوير نظم التشغيل والإدارة بما يواكب التوجه نحو التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للشباب.

كما تتضمن الخطة تعزيز الجوانب الجمالية والبيئية داخل المدن والمراكز، من خلال تطوير المساحات الخضراء، وتحسين عوامل التهوية والإنارة، وتوفير بيئة صحية وآمنة تواكب احتياجات الشباب والزائرين خلال فصل الصيف.

وأكد صبحي أن الوزارة تعمل على إعادة توظيف الأصول والمنشآت بشكل أكثر كفاءة من خلال استراتيجيات استثمارية تساهم في تحقيق عائد اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على الدور المجتمعي والخدمي لهذه المنشآت، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في تسخير كافة إمكاناتها البشرية والفنية لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الخطة إلى جعل الصيف فرصة حقيقية لتنمية المهارات، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، من خلال برامج وفعاليات متنوعة يتم تنفيذها داخل هذه المنشآت عقب تطويرها، لتصبح مراكز جذب ترفيهي وتثقيفي ورياضي تلبي تطلعات الشباب في مختلف المحافظات.

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