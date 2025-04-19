السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

اعلن هانز فليك المدير الفني لفريق  برشلونة، تشكيل فريقه  ضد سيلتا فيجو اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو 

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد أكثر عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، في حين أن سيلتا فيجو لديه 43 نقطة في المركز السابع.


وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

 

ويدخل برشلونة مباراة الليلة بعدما حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي دورتموند الألماني بمجموع اللقاءين ليضرب موعدا مع إنتر ميلان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني برشلونة ضد سيلتا فيجو برشلونة وسيلتا فيجو مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

مواد متعلقة

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

وائل جمعة: كولر يعاند معلول ومجلس إدارة الأهلي يتدخل في شئون الفريق

مرموش يقود مانشستر سيتي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم بالدوري الألماني

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب.. اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو

الأقوى هجوميا، أرقام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة صن داونز

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك صن داونز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية