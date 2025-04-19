تشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

اعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه ضد سيلتا فيجو اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد أكثر عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، في حين أن سيلتا فيجو لديه 43 نقطة في المركز السابع.



وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول من هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويدخل برشلونة مباراة الليلة بعدما حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي دورتموند الألماني بمجموع اللقاءين ليضرب موعدا مع إنتر ميلان.

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