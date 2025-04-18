مدرب برشلونة: ما حققناه من إنجازات يفوق توقعاتنا (فيديو)

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أنه سعيد بما حققه الفريق هذا الموسم، مؤكدًا أن الوضع الحالي يفوق التوقعات التي كانت مع بداية الموسم، خاصة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: صحيح أن ما حدث في دورتموند لم يكن الأفضل، ولكن في النهاية، حققنا هدفنا، وهو التأهل إلى نصف النهائي. أعتقد أن هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، وشيء إيجابي جدًا للنادي والجماهير والفريق.

وأضاف: عندما بدأنا فترة التحضير للموسم، لم نكن نتوقع أنه في 18 أبريل سنكون في نصف نهائي دوري الأبطال، وفي نهائي كأس الملك، ومتصدرين الدوري.

🎙️ HANSI FLICK: “Celta has a clear idea of how they want to play. For us, it's important that we show our strengths.” #BarçaCelta pic.twitter.com/Op4wH5zItB — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2025

وأضاف فليك: "الآن نحن هنا، والجماهير سعيدة، والنادي سعيد، وهم يستحقون ذلك، وكذلك الفريق يستحق ذلك وسأدافع عنهم، لأنني أراهم في كل تدريب، أراهم يقدمون أقصى ما لديهم".

كما تحدث فليك، عن أهمية المواجهة المقبلة أمام سيلتا فيجو، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة مهمة للفريق، خاصة بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-1.

وقال فليك: هذه المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وبالنسبة لي شخصيًا. تحدثنا هذا الصباح عن الأمور التي حدثت في مباراة دورتموند، وعلينا أن نحسّنها غدًا".

واختتم مدرب برشلونة: “أعتقد أن سيلتا يمتلك أسلوبًا وفلسفة واضحة، ومن المهم أن نظهر نقاط قوتنا وتحدثنا عن المشاكل من أجل حلها”.

ويستضيف برشلونة الإسباني مساء غد السبت منافسه سيلتا فيجو ضمن فعاليات الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني.

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