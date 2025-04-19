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رياضة

بيراميدز يغادر فندق الإقامة إلى ملعب سوكر سيتي لمواجهة أورلاندو

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق الإقامة في جوهانسبرج في طريقها لملعب سوكر سيتي لمواجهة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وألقى الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز المحاضرة الأخيرة للاعبيه قبل التوجه إلى استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبر لمواجهة أورلاندو.

 

مباراة أورلاندو أمام بيراميدز 

 ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبر، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

مباراة أورلاندو وبيراميدز 

 ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك لتسهيل مهمته في القاهرة نحو مشواره للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

حكام مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

 ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب إفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا،  وحكم الفار عيسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب إفريقيا.

 

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

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