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رياضة

انعقاد المؤتمر الفني لمباراة أورلاندو وبيراميدز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يقام اليوم الجمعة المؤتمر الفني لمباراة أورلاندو وبيراميدز في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يقرر في المؤتمر الفني الزي الذي سيخوض به الفريقين المباراة والتعليمات الخاصة بالمباراة. 

 

تدريب بيراميدز 

 وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته مساء أمس في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.


ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

 

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز 

 ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غدا السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح امس بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

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