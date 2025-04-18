يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز بـ الفيديو قبل مواجهة أورلاندو بدوري الأبطال

ألقي الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق السماوي استعدادا لمواجهة أورلاندو غدا السبت بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

وركز مدرب بيراميدز خلال محاضرة الفيديو علي الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريق بيراميدز خلال المباريات الأخيرة وكيفية تجنبها.

وشدد مدرب بيراميدز علي عدم تكرار تلك الأخطاء وتجنب دخول هدف مبكر بمرمى الفريق

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

[[system-code:ad:autoads]

تفاصيل الاجتماع الفني

عقد اليوم الجمعة بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التشديد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.