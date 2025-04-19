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رياضة

مشوار بيراميدز قبل مواجهة أورلاندو بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

قدم فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق مشوارا رائعا بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية 2025 قبل مواجهة أورلاندو الجنوب افريقي اليوم بنصف نهائي البطولة 

مشوار بيراميدز قبل موجهة اورلاندو بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

وخاض فريق بيراميدز 12 مباراة قبل مواجهة اليوم بدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا  منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي.

فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراتين.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 _0 و3_1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب بهدف لكل فريق وفاز في موقعة الإياب 3 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

وجاءت مبارياته كالتالي 

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي امام الجيش الملكي فاز بالذهاب 4-1 وخسر في الاياب 2-0

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق بيراميدز فندق الإقامة متوجهة الي إستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في الرابعة عصر اليوم السبت لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم التشديد خلال الاجتماع الفني للمباراة على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز والقناة الناقلة 

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على إستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة أورلاندو وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 6 الناقل الحصري للبطولة.

 

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز 

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك لتسهيل مهمته في القاهرة نحو مشواره للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب إفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا،  وحكم الفار عيسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب إفريقيا.

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دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مشوار بيراميدز قبل موجهة اورلاندو مباراة أورلاندو وبيراميدز

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