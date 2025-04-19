شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العمومية العادية والإنتخابات للاتحاد العربي للكرة الطائرة في الدورة الانتخابية 2024 -2028، بحضور الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، وبشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "بصفتي رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فإننا نولي اهتماما كبيرا بتطوير بالرياضة العربية والنهوض بها".

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة يعد تأكيدًا على قوة الحراك الرياضي العربي، ويجسد روح التعاون المشترك بين الاتحادات الوطنية نحو تطوير اللعبة على كافة المستويات. ومؤكد دعمه الكامل لمسيرة الاتحاد العربي، والعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة المنتخبات العربية وتوسيع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة، باعتبارها من الرياضات الواعدة في المنطقة.

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

ومن جانبه تقدم الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها الجمعية العمومية للاتحاد العربي، كما توجه بالشكر لجميع الحضور متمنيا مزيد من التطور في مستقبل الكرة الطائرة العربية، مضيفا أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن اعترافه بأنشطة الاتحاد العربي وهو ما يؤكد المجهود الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي وكذلك المجهود الذي سيتم بذله في المستقبل من أجل تطوير الكرة الطائرة دائما.

أشرف صبحي يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

الرياضة تُحيل أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تعلن من خلاله إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزارة الشباب والرياضة في بيانها: “حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني، فقد قررت إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين أحد الأشخاص”.

وأكدت الوزارة أن ما صدر من معاونها هو سلوك فردي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن قيم الوزارة أو توجهاتها، وأنها ترفض تمامًا الزج باسمها في أي خلافات أو تصرفات شخصية تصدر عن العاملين فيها خارج إطار العمل الرسمي.

كما شددت الوزارة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة المواطنين فيها.

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