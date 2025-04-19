موعد مغادرة بعثة بيراميدز فندق الإقامة لمواجهة أورلاندو

تغادر بعثة فريق بيراميدز فندق الإقامة متوجهة إلى استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في الرابعة عصر اليوم السبت لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم التشديد خلال الاجتماع الفني للمباراة على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة أورلاندو وبيراميدز عبر قناة بي أن سبورت إتش دي 6 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك لتسهيل مهمته في القاهرة نحو مشواره للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويدير مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب إفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عيسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب إفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

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