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رياضة

إبراهيم عادل الأغلى، لاعبو بيراميدز يتفوقون على أورلاندو

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

 يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

رغم تفوق الفريق الجنوب إفريقي أورلاندو على نظيره بيراميدز بفارق بسيط من حيث القيمة السوقية لإجمالي لاعبي كل منهما إلا أن أعلى قيمة تسويقية في الفريقين لصالح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والغائب عن مباراة اليوم للإصابة.

أغلى لاعبي بيراميدز 

 ويأتي إبراهيم عادل في الترتيب الأول كأغلب لاعبي الفريق بقيمة سوقية 2.20 مليون يورو.

كما يأتي في الترتيب الثاني بقيمة 1.50 مليون يورو كل من رمضان صبحي وفيستون ماييلي وصديق أيوجولا ومصطفى فتحي 

وفي الترتيب الثالث بقيمة سوقية 1.30 مليون يورو يأتي مهند لاشين ووليد الكرتي وبلاتي توريه.

وفي الترتيب الرابع بقيمة سوقية 1.20 مليون يورو يأتي محمد الشيبي ومحمد حمدي.

أغلى لاعبي أورلاندو 

 ويأتي تشيفوفاتسو ماباسا أغلى لاعبي فريق أورلاندو بقيمة سوقية 1.60 مليون يورو ويليه كل من نكوسيناتي ودينوفان وباتريك ماسوانجانيي  بقيمة سوقية 1.40 مليون يورو 

ويأتي في الترتيب الثالث بقيمة سوقية 1.20 مليون يورو كل من تابيلو كزوكي وريليبوهيلي

ثم يليهم بقيمة سوقية 850 ألف يورو ميلوسي يوثيليزي.

 

القيمة السوقية لـ أورلاندو وبيراميدز

وتبلغ القيمة السوقية لفريق أورلاندو 21.85 مليون يورو أما القيمة السوقية لفريق بيراميدز فتبلغ 19.98 مليون يورو

قال مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز إن المباراة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون صعبة، ولكن اللاعبون يعلمون جيدا كيف سيتعاملون معها، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول، وعدم التسرع، خاصة وأن هناك مباراة إياب بعد أسبوع في القاهرة في ملعبنا لحسم التأهل للمباراة النهائية.

 

تصريحات مصطفى فتحى 

 أضاف مصطفى فتحي، بأن فريق بيراميدز واللاعبين في قمة تركيزهم في ظل مرحلة رائعة وصل إليها الفريق متصدر بجدول الدوري ويسير بخطى جيدة نحو اللقب، وكذلك التواجد في نهائي كأس مصر، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال أمر رائع ولابد ألا يؤثر اللعب في أكثر من بطولة على تركيز اللاعبين، والكل حاليا لا يفكر سوى في دوري الأبطال وضرورة عبور أورلاندو نحو النهائي القاري.

شدد نجم بيراميدز، على أن لاعبي بيراميدز رجال بمعنى الكلمة، وسواء المصريين أو المحترفين يمتلكون خبرة اللعب في الأدوار النهائية بالبطولات الكبرى، ولديهم ثقة كبيرة وطموح لمواصلة الموسم الرائع حتى التتويج بالبطولات.

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