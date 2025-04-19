لحمايته ونعومته، روتين العناية بالشعر في سن المراهقة

العناية بالشعر في سن المراهقة، تُعد فترة المراهقة من أهم المراحل العمرية التي تمر بها الفتيات، حيث يشهد الجسم خلالها تغيرات هرمونية ونفسية وجسدية كبيرة، من بينها تغيّرات تؤثر بشكل مباشر على صحة الشعر ومظهره.

وفي هذه المرحلة، يصبح المراهقون أكثر وعيًا بمظهرهم الخارجي، ويحرصون على تحسينه، مما يجعل العناية بالشعر أمرًا في غاية الأهمية، ليس فقط من أجل الجمال، بل أيضًا للحفاظ على صحة فروة الرأس وتجنب المشكلات المستقبلية.

خطوات وروتين العناية بالشعر للمراهقات

العناية بشعر المراهقات

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، في السطور التالية، خطوات العناية بالشعر للفتيات المراهقات كالتالي:



أولًا: التغيرات الهرمونية وتأثيرها على الشعر

أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن فترة المراهقة تشهد ارتفاعًا في نسبة الهرمونات، وخاصة هرمونات الذكورة (الأندروجين) التي تؤثر على نشاط الغدد الدهنية في فروة الرأس.



يؤدي هذا التغير إلى زيادة إفراز الدهون، مما قد يجعل الشعر دهنيًا بشكل زائد، أو على العكس، قد يصبح جافًا ومتقصفًا لدى بعض المراهقين.

كما يمكن أن تسبب هذه التغيرات تساقط الشعر أو ظهور القشرة، وهو ما يسبب القلق للعديد من المراهقين والمراهقات.



ثانيًا: العادات اليومية وتأثيرها على الشعر

يلعب نمط الحياة اليومي دورًا كبيرًا في صحة الشعر في مرحلة المراهقة. فالسهر لساعات طويلة، وتناول الوجبات السريعة، والإجهاد، واستخدام مستحضرات تصفيف الشعر بكثرة، كلها عوامل تؤثر سلبًا على قوة الشعر ولمعانه.

كما أن الإفراط في استخدام المجفف الكهربائي أو مكواة الشعر يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه.

ثالثًا: خطوات أساسية للعناية بالشعر في سن المراهقة

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم الخطوات للعناية بالشعر في سن المراهقة.

1. الاهتمام بالنظافة الشخصية

من المهم غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر (دهني، جاف، عادي). يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع تجنب غسله يوميًا لتفادي إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر.

2. استخدام منتجات مناسبة للعمر

يفضل الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل السلفات والبارابين. يمكن استبدالها بمنتجات طبيعية أو عضوية مناسبة للشعر المراهق، خاصةً أنه ما زال في طور النمو والتغير.

3. تغذية الشعر من الداخل

تلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في صحة الشعر. لذلك يُنصح المراهقون بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والفيتامينات (مثل فيتامين A وE وB7) والمعادن مثل الحديد والزنك، والتي تعزز نمو الشعر وتحافظ على قوته.

4. تجنب الاستخدام المفرط للأجهزة الحرارية

ينبغي استخدام مجفف الشعر والمكواة بدرجة حرارة معتدلة، وعدم استخدامها يوميًا. كما يُفضل وضع واقٍ حراري قبل التصفيف للحد من الأضرار.

5. ترطيب الشعر

يمكن استخدام ماسكات طبيعية لترطيب الشعر مرة أسبوعيًا مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو العسل والزبادي. هذه المواد تساعد على تغذية الشعر بعمق وتقويته من الجذور حتى الأطراف.

رابعًا: مشاكل شائعة للشعر في سن المراهقة وكيفية التعامل معها

1. تساقط الشعر

قد يحدث نتيجة للضغوط النفسية أو نقص في بعض العناصر الغذائية أو بسبب تغيّرات هرمونية. الحل يتمثل في تحسين التغذية، تقليل التوتر، ومراجعة طبيب الجلدية إذا استمر التساقط بشكل كثيف.

2. القشرة

وهي من المشكلات المنتشرة، خاصة عند أصحاب الشعر الدهني. يُنصح باستخدام شامبو مضاد للقشرة يحتوي على مواد مثل الزنك بيريثيون أو الكيتوكونازول، إلى جانب غسل الشعر بانتظام وتجنب استخدام الزيوت الثقيلة.

3. تقصّف الأطراف

ينتج غالبًا عن جفاف الشعر أو الإفراط في تصفيفه بالحرارة. يُفضل قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع، إلى جانب استخدام سيروم مرطب بعد الغسيل.

خامسًا: نصائح نفسية وجمالية للمراهقات

أوضحت خبيرة العناية بالشعر، أنه من المهم توعية المراهقين بأن جمال الشعر لا يرتبط فقط بالمظهر الخارجي، بل بصحته وقوته.

كما يجب تشجيعهم على تقبّل طبيعة شعرهم (سواء كان ناعمًا أو مجعدًا أو كثيفًا أو خفيفًا) وتعلّم كيفية التعامل معه بدلًا من تغييره بطرق قاسية.

فالثقة بالنفس تلعب دورًا مهمًا في تقبّل الشكل الخارجي وتحقيق توازن نفسي في هذه المرحلة الدقيقة.

سادسًا: دور الأهل والتوجيه الإيجابي

يلعب الوالدان دورًا أساسيًا في توجيه المراهقين إلى العناية بشعرهم بأسلوب صحي ومتوازن. من المهم أن يقدّموا لهم الدعم والمعلومات الصحيحة، بعيدًا عن النقد أو المقارنات، مع تشجيعهم على الاهتمام بأنفسهم بشكل واعٍ ومسؤول.

في النهاية، تعتبر العناية بالشعر في سن المراهقة أكثر من مجرد إجراء تجميلي، بل هي سلوك صحي ينعكس على نفسية الفتاة. فالشعر الصحي والمهندم يعطي شعورًا بالثقة بالنفس والراحة النفسية.

ومن خلال اتباع خطوات بسيطة ونمط حياة متوازن، يمكن للمراهقين الحفاظ على شعرهم قويًا ولامعًا، ومواجهة تحديات هذه المرحلة بثقة وجمال طبيعي.



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