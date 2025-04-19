هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

أسعار الذهب اليوم، في ظل التوقعات بحدوث ارتفاع قوي في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي، خالف سوق الصاغة المحلي التوقعات اليوم السبت 19 أبريل 2025، ليسجل حالة من الهدوء غير المبرر في منتصف التعاملات، مثيرًا تساؤلات المتابعين: هل هذا استقرار مؤقت أم بداية لانخفاض مفاجئ في الأسعار؟

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أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5470 جنيها "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4110 جنيهات "للبيع".

ورغم خفض الفائدة، الذي عادةً ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، فإن الأسعار لم تشهد الارتفاع المتوقع، مما يثير الشكوك حول وجود تدخلات أو ترقّب لحدث اقتصادي أو سياسي قد يقلب المعادلة.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب، فيتو

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4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر:

السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

أسعار الذهب، فيتو

هل ينخفض الذهب أم يرتفع سعره قريبًا؟

خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن ما يحدث حاليًا قد يكون مجرد هدوء ما قبل العاصفة، حيث تُظهر المؤشرات الاقتصادية وجود ضغوط قد تؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وتصاعدت المخاوف من التضخم العالمي.

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