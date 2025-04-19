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محافظات

غلق مركز طبي بالفيوم يعمل بدون ترخيص

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

 أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط مركز طبي يعمل بدون ترخيص، يديره منتحل صفة طبيب بإحدى قرى مركز أبشواي، في حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتم غلق المركز.

ضبط منتحل صفة طبيب

 وقال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن إدارة العلاج شنت حملة على عدد من المنشآت الطبية، وتمكنت من ضبط مركز طبي يديره  "ا ـ ف"،  منتخب صفة طبيب، بقرية العجميين مركز أبشواي، وتبين أن المركز غير مرخص، والقائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء.

مواصفات المركز

 وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن الحملة رصدت بالمركز غرفتين بهما سريرين للكشف، وإحدى الغرف  مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية "جهاز حقن اختراقي للجلد ـ وجهاز ضغط ـ وسماعة طبيب ـ وجهازي مساج كهربائي"، كما تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس سوداء بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، وتم تسليم المتهم لقسم شرطة أبشواي.

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و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

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