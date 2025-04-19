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محافظات

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم السبت 19-4-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

تراجعت أسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم السبت، وبلغت الانخفاض 5 جنيهات  في الكيلو،  وتراوحت ما بين  75 و81 جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 68 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 85 و98 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   180  و190 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس130 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 110 جنيه، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

وصفة الفراخ المحمرة على طريقة الجدات

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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