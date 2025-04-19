السبت 19 أبريل 2025
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اقتصاد

البورصة المصرية تعلن مواعيد الإجازات الأسبوع الجاري

البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة المصرية، أعلنت البورصة المصرية مواعيد الإجازات خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للأعياد حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الاثنين الذي يليه الموافق 21 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.

وأضافت أنه تقرر أن يكون يوم الخميس - خلال الأسبوع الجاري - الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

واستكملت أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 01 مايو 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 04 مايو 2025.

البوصة - فيتو 
البوصة - فيتو 

 

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (دون الصفقات) نهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

-قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 842 مليون جنيه. 
-قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 492 مليون جنيه. 
-قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 305 ملايين جنيه. 
-قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 229 مليون جنيه. 
-قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت  215 مليون جنيه. 

 

7 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 7  شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.

وجاءت كالتالي: 

  • آي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة بقيمة تداول بلغت 18 مليار جنيه.
  • هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 757 مليون جنيه.
  • مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 583 مليون جنيه.
  • ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 546 مليون جنيه.
  • بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 373 مليون جنيه.
  • أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بقيمة تداول بلغت 324 مليون جنيه.
  • بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 298 مليون جنيه.

 

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