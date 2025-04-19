هدم الأقصى العام المقبل، مقطع مستفز يكشف مخطط الاحتلال لبيت المقدس (فيديو)

هدم المسجد الأقصى، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، بثته العديد من الحسابات العبرية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويكشف مخططهم للمسجد الأقصى خلال العام القادم، ومحاولاتهم المستمرة، بل والمستميتة لهدم بيت المقدس.

مقطع مثير للاستفزاز يكشف مخطط اليهود بالمسجد الاقصى

ويظهر مقطع الفيديو الـ"المثير للاستفزاز" والصادم، والذي تم إنتاجه بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، قيام الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بتفجير المسجد الأقصى، ومحاولة إقامة الهيكل المزعوم، وكُتب على المقطع المستفز "العام القادم في القدس"

الجماعات المتطرفة تحرض على هدم المسجد الأقصى، فيتو



وأكدت شبكة "قدس" الفلسطينية الإخبارية أن مقطع الفيديو المنتشر، والذي تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق حسابات عبرية، هو مقطع "تحريضي جديد تقوده الجمعيات الاستعمارية وغلاة المتطرفين من الاحتلال الإسرائيلي، وبثته مواقع ومنصات عبرية متطرفة، والفيديو مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وتم بثه تحت عنوان: "العام القادم في القدس".



أثار مقطع فيديو تفجير المسجد الأقصى، واستبداله بالهيكل المزعوم، حال من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مخاوفهم حيال المخطط اليهودي بشأن هدم المسجد الاقصي، وإقامة الهيكل المزعوم.

دعاية إسرائيلية مستفزة لهدم المسجد الأقصى

علق الدكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى، قائلًا: "أكره بشدة أن أنشر دعايةً للمتطرفين.. ولكن هذه الدعاية الوقحة التي نشرت بعنوان (العام القادم في القدس) تستحق النشر، لعلها تكون صرخةً مدويةً تصل القلوب وتوقظ النائمين..!"

في تحريض جديد تقوده الجمعيات الاستعمارية وغلاة المتطرفين الصهاينة،

نشرت مواقع ومنصات عبرية متطرفة فيديو مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، تحت عنوان:

"العام القادم في القدس".

*لمن يرغب بمتابعة الأخبار العاجلة والتقارير الميدانية… pic.twitter.com/LAM8xn05wb — عبدالله الأسطل (@Abomalekalastal) April 19, 2025



وقال علي حسن إبراهيم، الباحث في شؤون القدس والأقصى: تحت عنوان "العام القادم في القدس".. مواقع ومنصات عبرية متطرفة تنشر فيديو بواسطة الذكاء الصناعي يظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة "المعبد" المزعوم، ويأتي المقطع بعد اقتحامات عيد الفصح العبري الحاشدة.. الأقصى في خطر.. الأقصى معركة وجود".

أما الناشط السياسي الفلسطيني تامر أدهم فقال: "قريبًا دعوات تحريضية إسرائيلية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تدمير المسجد الأقصى تمهيدًا لبناء الهيكل المزعوم".

وقال البلوجر عبد الله الشايجي: "العام القادم في القدس" فيديو يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم انتشر بشكل رهيب في حسابات ومنصات إسرائيلية والذي يقضي بهدم المسجد الأقصى المقام على أرض الهيكل وبناء الهيكل المزعوم.

التحريض على بيت المقدس ومطالبات هدمه ليست الأولى

أما البلوجر أحمد السيد فعلق قائلًا: "قبل 57 سنة من الآن وتحديدا عام 1969، تم إحراق أجزاء من المسجد الأقصى في ظل الاحتلال فانتفض العالم الإسلامي وكان ذلك الحدث من أهم محفّزات نشأة الصحوة الإسلامية التي عمّت أرجاء العالم واستمرت حية متصاعدة قرابة الثلاثين عامًا.. ثم تمّ تدنيس المسجد الأقصى باقتحام "شارون" له، قبل 25 عامًا وتحديدًا عام 2000 ميلادي، وحينذاك انتفض العالم الإسلامي وخصوصًا داخل فلسطين حيث اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرّت لسنوات وقدّم فيها أهلنا في فلسطين آلاف الشهداء."

التحريض على إقامة الهيكل المزعوم وهدم المسجد الاقصى العام القادم، فيتو



وتابع البلوجر أحمد السيد: "واليوم يتم تدنيس المسجد الأقصى بطريقة غير مسبوقة على أيدي المحتلين المستوطنين المغضوب عليهم والملعونين على لسان الأنبياء، بأعداد غفيرة برعاية "بن غفير" في ظل إبادة غير مسبوقة لأهلنا في غزّة، وبدعم مفتوح وحرب صريحة من عدد من الحكومات الغربية، وبشعارات حربية دينية صارخة ظهرت على جبهة وزير الخارجية وعضد وزير الدفاع للدولة الراعية لكل هذه الانتهاكات، في ظل سياسة "التوسع الجغرافي" التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلية والقوى الراعية لها مع إعلان نتنياهو لتشكيل الشرق الأوسط الجديد على معيار عبري بحت.. فأنوار الفرج والفجر تلوح في الأفق، وبقدر بصيرتك ستعلم أنها ليست أنوارًا عادية.. بل هي أنوارٌ عظيمة هائلة..".







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