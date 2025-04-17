الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

الأقصي، فيتو
الأقصي، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك.

تحويل 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى طوق أمني، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

وادعي جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم نحو 1200 هدف  جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس، بعد هدنة استمرت شهرين.

وفي مارس الماضي، ادعي  وزير الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كات بأنه وجه جيش الاحتلال  الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي قطاع غزة حتى تُطلق حماس سراح جميع الرهائن، محذرا من أن عمليات الاستيلاء هذه ستكون دائمة.

وحذر كاتس: "كلما استمرت حماس في رفضها، كلما خسرت المزيد من الأراضي لصالح إسرائيل".

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكثف غاراته الجوية على غزة وسيوسع نطاق عملياته البرية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

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