الزمالك يقرر الاستغناء عن محترفي فريق الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، قرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدم تجديد عقود محترفي الفريق الأول رجال، بعد خسارة كل البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك أبلغ كل من، البولندي ماتيوس يوزويك، والروسي ديميتري ياكوفيلف بإنتهاء رحلتهم مع الفريق الأول.

وخسر الزمالك كل البطولات التي شارك بها هذا الموسم لصالح المنافس التقليدي النادي الأهلي.

وقرر نادي الزمالك مؤخرا عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، ليصبح الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة الطائرة المصرية في المعترك القاري.

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