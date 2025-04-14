الكرة الطائرة، أرقام قياسية تزين تتويج الزمالك بالبطولة الأفريقية للسيدات

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.

وحصد الزمالك لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على منافسه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الأحد.

وشهد تتويج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية، تحقيق عدد من الأرقام القياسية نسردها خلال السطور التالية:

- بات الزمالك أول فريق يحصد البطولة الأفريقية لـ3 مواسم متتالية، وهي 2023 و2024 و2025.

- الزمالك أول فريق مصري وأفريقي يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لنسختين متتاليتين.

- الزمالك بات هو الأكثر تحقيقا للفوز المتتالي في تاريخ البطولات الأفريقية بـ21 مباراة بلا هزيمة.

ويمتلك الزمالك حاليا 3 ألقاب من البطولة الأفريقية حصدها أعوام 2023 و2024 و2025، وضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة ممثلا عن القارة السمراء.

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