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الكرة الطائرة، الأهلي يستقر على تجديد عقد تاتيانا بوكان

تاتيانا بوكان، فيتو
تاتيانا بوكان، فيتو

الكرة الطائرة، قرر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد عقد محترفة فريق السيدات للكرة الطائرة تاتيانا بوكان، لموسم إضافي، بعد تقديم أداء قوي ومميز خلال الفترة الماضية.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع اللاعبة المحترفة على تجديد التعاقد لموسم إضافي.

وكان الأهلي قد خسر لقب البطولة الأفريقية مؤخرا أمام الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت في نيجيريا.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.

وحصد الزمالك لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على منافسه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما الأحد. 

وشهد تتويج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية، تحقيق عدد من الأرقام القياسية نسردها خلال السطور التالية: 

- بات الزمالك أول فريق يحصد البطولة الأفريقية لـ3 مواسم متتالية، وهي 2023 و2024 و2025. 

- الزمالك أول فريق مصري وأفريقي يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لنسختين متتاليتين. 

- الزمالك بات هو الأكثر تحقيقا للفوز المتتالي في تاريخ البطولات الأفريقية بـ21 مباراة بلا هزيمة.

ويمتلك الزمالك حاليا 3 ألقاب من البطولة الأفريقية حصدها أعوام 2023 و2024 و2025، وضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة ممثلا عن القارة السمراء.

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الكرة الطائرة الأهلي تاتيانا بوكان النادي الأهلي أحمد فتحي

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