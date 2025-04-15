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رياضة

الكرة الطائرة، الزمالك يوافق على إعارة هذا الثنائي للدوري العراقي

محمد مصطفى لعبة،
محمد مصطفى لعبة، فيتو

الكرة الطائرة، وافق مسئولو الزمالك على إعارة كل من محمد مصطفى لعبة ومحمد عادل دولا، لنادي مصافي الشمال العراقي، للمشاركة في نهائيات الدوري العراقي.

وجاءت موافقة نادي الزمالك، في ظل انسحاب القلعة البيضاء من المشاركة في البطولة الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أبريل الجاري بليبيا.

 

أزمة في الزمالك بسبب البطولة الأفريقية

 سيطرت أزمة جديدة على قطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأندية رجال، والمقرر لها خلال الفترة من 17 وحتى 30 أبريل الجاري في ليبيا.

وعلمت “فيتو”، أن هناك حالة من الغضب سيطرت على لاعبي الفريق بسبب قرار عدم المشاركة، وأن هناك من اللاعبين هدد بالرحيل حال تمسك مجلس الإدارة بقرار عدم السفر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، بعد خسارة الفريق في كل البطولات التي شارك بها هذا الموسم وهي كأس السوبر المصري والدوري والكأس.

وجاء رد فعل اللاعبين، بعد نجاح فريق السيدات في حصد لقب البطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية على حساب النادي الأهلي بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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الكرة الطائرة محمد مصطفى لعبة محمد عادل دولا مصافي الشمال العراقي القلعة البيضاء

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