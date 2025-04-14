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الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

مريم مصطفى، فيتو
مريم مصطفى، فيتو

الكرة الطائرة، استقر مسئولو نادي الزمالك على توجيه الشكر لمريم مصطفى لاعبة الفريق الأول سيدات، بعد انتهاء تعاقدها بنهاية الموسم الحالي.

وشاركت مريم مصطفى مع الزمالك في حصد العديد من الألقاب، أبرزها كأس مصر والبطولة الأفريقية.

توجيه الشكر لمريم مصطفى لاعبة الطائرة بالزمالك

وتلعب مريم مصطفى في مركز الليبرو، ودخلت في منافسة قوية من أجل حجز مقعدها في التشكيل الأساسي مع عدد من اللاعبات أبرزهن أيسل نديم صاحبة الأداء المميز.

وشهدت الفترة الأخيرة تدهور العلاقة بين مريم مصطفى ونادي الزمالك، بعد رفضها السفر ضمن قائمة القلعة البيضاء للمشاركة في البطولة الأفريقية بنيجيريا، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني.

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