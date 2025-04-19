مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، ضيفا اليوم السبت، أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات الحارس إيدرسون الذي تعرض لإصابة في مباراة الجولة الماضية ضد كريستال بالاس، بالإضافة لغياب هالاند بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، سافيو، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموش.

كانت مباراة الدور الأول بين ماتشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس برصيد 55 نقطة، حيث يقاتل بكل قوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

في حين أن إيفرتون لديه 38 نقطة، ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تذاع مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

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