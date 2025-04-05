آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل آرسنال أمام إيفرتون، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وأحرز هدف آرسنال لياندرو تروسار في الدقيقة 34.

بينما أحرز هدف التعادل ايليمان ندياي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

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ايفرتون يعود ويسجل هدف التعادل من ضربة جزاء



رايا؟؟؟؟؟؟؟



ايفرتون 1-1 آرسنال

pic.twitter.com/8a2Zt4ynvF — عمرو (@bt3) April 5, 2025

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

تشكيل آرسنال

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

تشكيل ايفرتون

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

مباراة آرسنال ضد إيفرتون





مباراة آرسنال ضد إيفرتون

ترتيب آرسنال وإيفرتون

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر قبل ثماني جولات على النهاية، بعد أن خاض 31 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 وتعادل 11 وخسر 3، تسجيل 56 هدفا وتلقي 26.

بينما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 35 الفوز فى 7 مباريات والتعادل 14 والخسارة 10 وتسجيل 33 هدفا وتلقى 38.

مباراة آرسنال ضد إيفرتون

وتعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون البروفة الأخيرة المدفعجية للتحضير لمباراة ريال مدريد الإسباني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل.

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