موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، ضيفا اليوم السبت، أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون



تنطلق مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون



تذاع مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس برصيد 55 نقطة، حيث يقاتل بكل قوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

في حين أن إيفرتون لديه 38 نقطة ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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