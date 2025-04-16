قبل انطلاق عملها بقناة السويس، 10 معلومات عن شركة آنتي بوليوشن إيجيبت لإدارة المخلفات الصلبة

تطلق هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، خلال احتفالها "بيوم التفوق"، خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة من القناة.

ويشهد مراسم إطلاق الخدمة، التي تقام بمبنى المارينا الجديدة في محافظة الإسماعيلية، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وسفراء الاتحاد بالإضافة إلى حضور مسئولي شركة آنتيبوليوشن إيجيبت.

تعد شركة آنتي بوليوشن إيجيبت لإدارة المخلفات الصلبة من أحدث الشركات، التي تقتحم عالم جمع المخلفات الصلبة من السفن في مصر، وتحديدا من السفن العابرة من قناة السويس، وذلك ضمن مساعي الهيئة للتحول إلى الأخضر، وتسرد "فيتو" 10 معلومات عن الشركة المصرية:

شركة آنتي بوليوشن إيچيبت شركة مساهمة مصرية

1- تعد شركة"آنتي بوليوشن إيچيبت" هى شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة).

2- جاءت فكرة الشركة بالشراكة من شركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني.

تقديم خدمات لوجستية بيئية متكاملة

3- تقوم الشركة بإضافة خدمة جديدة وهى جمع المخلفات البحرية الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة من قناة السويس وذلك وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

توطين تكنولوجيا المخلفات الصلبة

4- تعد الشركة نقطة انطلاق قوية نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة.

تنفيذ المشروع على عدة مراحل

5- يتم تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات من السفن بمناطق الانتظار الواقعة على جانبي قناة السويس.

6- تشمل المراحل التالية لمشروع آنتي بوليوشن إيچيبت إنشاء مصنع للوقود المشتق من النفايات.

7- كما تستهدف شركة آنتي بوليوشن إيجيبت إنتاج الهيدروجين الأخضر قود للسفن.

8 - تقوم شركة آنتي بوليوشن إيجيبت بجمع المخلفات الصلبة من السفن من خلال بعض الوحدات البحرية الخاصة بأسطولها الذى وصل قناة السويس نهاية العام الماضي.

9 - تعد ECO SUEZ 1 أول وحدة فى أسطول الشركة الصديق للبيئة حيث تمتاز بتصميم هيكل فعال، ودهانات صديقة للبيئة، ومحركات منخفضة الانبعاثات مصممة لتحقيق أعلى قدر من كفاءة استهلاك الوقود.

10- كما تعتمد شركة آنتي بوليوشن إيجيبت على قطع بحرية أخرى منها الصالات البحرية ذاتية القيادة، واللنشات السريعة الصديقة للبيئة.

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