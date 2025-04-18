كلاسيكو كأس إسبانيا، موقف مبابي من المشاركة ضد برشلونة

أكد برنامج El Partidazo de Cope الإسباني، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يعاني من التواء في كاحله الأيمن تعرض له في مواجهة ريال مدريد أمام أرسنال بالمباراة الماضية في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف البرنامج الإسباني، أنه من المتوقع أن يكون اللاعب الفرنسي جاهزًا للمشاركة مع فريقه ريال مدريد في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ضد نظيره برشلونة خلال 8 أيام.

ويلتقي ريال مدريد ضد برشلونة يوم السبت 26 أبريل الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يغيب النجم الفرنسي عن مواجهة أتلتيك بلباو المقبلة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب الإيقاف والإصابة.

لعب كيليان مبابي 29 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم حتى الآن مع فريقه ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

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